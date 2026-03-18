Rescatada en helicóptero del GES una senderista de 64 años tras sufrir una caída en Valle Gran Rey (La Gomera)

Archivo - Helicóptero del GES preparado para un rescate - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 64 años, ha resultado herida este martes tras sufrir una caída en la zona de La Mérica, en el municipio de Valle Gran Rey, en la isla de La Gomera, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 11:42 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando la caída de una persona que no podía continuar su marcha, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, rescatadores del helicóptero del GES accedieron hasta la senderista. Tras prestarle una primera asistencia, procedieron a su rescate y la evacuaron hasta la helisuperficie de San Sebastián de la Gomera.

Ya en tierra, el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a la afectada y la trasladó al servicio de urgencias del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe.