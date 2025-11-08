Rescatada en un helicóptero del GES tras sufrir una caída en Granadilla de Abona (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 46 años, ha tenido que ser rescatada este sábado por un helicóptero del GES tras sufrir una caída en Montaña Amarilla, en el municipio de Granadilla de Abona, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 13:20 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que una persona precisaba de asistencia sanitaria tras sufrir una caída, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Próximos al lugar, efectivos de los Bomberos accedieron hasta la afectada y le prestaron una primera atención. Por su parte, rescatadores del helicóptero del GES se descolgaron de la aeronave y, con colaboración de los bomberos, izaron a la afectada a la aeronave para evacuarla hasta la helisuperficie de Bomberos Voluntarios de Adeje.

Ya en tierra, fue asistida por el personal del Servicio de Urgencias Canario y fue trasladada al servicio de urgencias del Hospital Universitario Hospiten Sur, donde ingresó con un traumatismo en extremidad inferior de carácter moderado.