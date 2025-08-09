Rescatada en un helicóptero del GES tras sufrir una caída en un sendero de Breña Alta (La Palma)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 63 años y de nacionalidad belga, ha tenido que ser rescatada este sábado en un helicóptero del GES tras sufrir una caída en el camino La Fuente, en el municipio de Breña Alta (La Palma), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 13:46 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que se activaron de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Rescatadores del helicóptero del GES se descolgaron de la aeronave y accedieron hasta la afectada. Tras una primera atención, --en donde presentó un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado-- procedieron a su rescate y la izaron a la aeronave para evacuarla hasta la helisuperficie del Hospital General de La Palma.

Ya en tierra, el personal del Servicio de Urgencias Canario se hizo cargo de su asistencia y traslado. La Guardia Civil, por su parte, instruyó diligencias.