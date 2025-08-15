Suc.- Rescatada en helicóptero del GES tras sufrir una caída en una zona de difícil acceso en Santa Cruz de Tenerife - CECOES 112

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 45 años, ha sido rescatada este viernes en un helicóptero del GES tras caerse en una zona de difícil acceso de playa de Roque Bermejo, en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 03:34 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de los Bomberos accedieron hasta el lugar en la que se encontraba la mujer accidentada y le prestaron la primera asistencia, donde presentó un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado.

Teniendo en cuenta la zona en la que se encontraba y la falta de luz para realizar el rescate en condiciones de seguridad, se pospuso su evacuación hasta la mañana siguiente y se solicitó al Centro Coordinador la intervención de un recurso aéreo.

Ya con la luz del día, los Bomberos, que se mantuvieron junto a la afectada durante la noche, la trasladaron en camilla hasta una zona segura. Posteriormente, rescatadores del helicóptero del GES y bomberos trasladaron a la afectada hasta la aeronave, siendo evacuada hasta la helisuperficie del Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Ya en tierra, personal del SUC asistió a la afectada y la trasladó hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Por su parte, la Policía Portuaria colaboró habilitando la helisuperficie de la instalación y asegurarando las maniobras de toma de tierra y despegue del helicóptero de rescate.