Rescatada en helicóptero una senderista herida en Tejeda (Gran Canaria) - GOBIERNO DE CANARIAS
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -
Una senderista de 52 años ha sido rescatada en helicóptero este domingo tras sufrir una caída en el sendero hacia Cruz de Timagada, en el municipio de Tejeda (Gran Canaria).
Según informa área de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, la alerta informando de la caída se ha producido sobre las 15.24 horas.
El 112 ha activado al Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), que mediante un helicóptero ha localizado y rescatado a la afectada.
La mujer, que presentaba un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, ha sido atendida en tierra por el personal médico y trasladada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
También han intervenido la Policía Local, encargada de instruir las diligencias correspondientes, y miembros de Protección Civil.