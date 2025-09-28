Rescatada una senderista tras sufrir una caída en Cruz del Carmen, en La Laguna (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 45 años de edad, ha resultado herida este domingo tras caerse mientras practicaba senderismo en Cruz del Carmen, en La Laguna, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 11:05 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de bomberos llegaron hasta la afectada y la trasladaron hasta la zona de aparcamiento donde había llegado la ambulancia. Allí, el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a la afectada, que presentó un traumatismo en tobillo de carácter moderado, y la trasladó al Hospital Universitario de Canarias.