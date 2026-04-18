Rescatado un bañista en apuros en la costa de San Juan de la Rambla, en Tenerife

Se encontraba cerca de la costa con un flotador salvavidas, pero impedido de salir por sus propios medios

Archivo - Sucesos.- En estado grave un motorista de 22 años tras una colisión con un vehículo en Las Palmas de Gran Canaria
Archivo - Sucesos.- En estado grave un motorista de 22 años tras una colisión con un vehículo en Las Palmas de Gran Canaria - CECOES 112 - Archivo
Europa Press Islas Canarias
Publicado: sábado, 18 abril 2026 15:58
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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un bañista de 24 años ha tenido que ser rescatado del mar tras verse en apuros en el Charco de La Laja, en San Juan de la Rambla (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 12:31 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Según las informaciones facilitadas por el alertante, el afectado se encontraba cerca de la costa con un flotador salvavidas, pero sin posibilidad de salir por sus propios medios.

A su llegada al lugar, rescatadores del helicóptero del GES localizaron al afectado y procedieron a su rescate. Una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario valoró al afectado, que presentó un traumatismo en extremidad superior de carácter moderado, precisando finalmente de traslado al Hospital Universitario de Canarias.

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