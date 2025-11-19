Rescatado en un helicóptero del GES tras sufrir una caída en un sendero de Santiago del Teide (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un senderista, de 86 años, ha tenido que ser rescatado este miércoles por un helicóptero del GES tras sufrir una caída en un sendero de Santiago del Teide, en concreto en que comienza desde la zona del cementerio, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 11:44 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que un senderista precisaba de asistencia sanitaria tras sufrir una caída en la zona, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de bomberos y agentes de la Policía Local llegaron hasta el afectado y colaboraron en el rescate del recurso aéreo. En concreto, intervino un helicóptero de rescate del GES del Gobierno canario.

El personal del Servicio de Urgencias Canario realizó la asistencia inicial del afectado, que presentó un traumatismo craneal, así como su traslado al Hospital Universitario de Canarias.