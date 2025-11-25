Rescatan a 142 migrantes a bordo de un cayuco y una neumática en aguas de El Hierro y Gran Canaria

Cayuco localizado en aguas de El Hierro - SALVAMENTO MARÍTIMO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha rescatado en la tarde de este martes a 142 migrantes que navegaban en dos embarcaciones en aguas cercanas a El Hierro y Gran Canaria.

En el primer caso se trata de un cayuco, con 100 personas a bordo, que fue avistado por un velero a 113 millas al sur de la isla y después por el Sasemar 103, por lo que la Salvamar Navia partió a su encuentro, realizó el rescate y los llevó hasta el puerto de La Restinga.

El segundo rescate fue llevado a cabo por la Salvamar Urania tras ser detectada la neumática por un mercante con 42 personas a 85 millas al sur de la isla, y se decidió su traslado hasta el puerto de Arguineguín para realizar su desembarco.