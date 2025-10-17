Rescatan a 38 migrantes en aguas próximas a Fuerteventura

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha rescatado en la madrugada de este viernes una patera, con 38 migrantes --entre ellos tres mujeres--, en aguas próximas a la isla de Fuerteventura, según ha informado el ente institucional y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El rescate lo realizó la salvamar Izar a las 23.55 horas de este jueves y los trasladó, bajo la coordinación del Centro de Salvamento Marítimo de Las Palmas, hasta el muelle de Gran Tarajal.

El desembarco de los migrantes rescatados finalizó a la 01.00 horas, siendo los inmigrantes atendidos por el dispositivo sanitario en la zona y no necesitando ningún traslado.