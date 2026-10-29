Rescatan un cayuco con 12 migrantes en aguas próximas a la costa de Gran Canaria

Archivo - Agentes de salvamento marítimo ayudan a una mujer migrante sa desembarcar en Arguineguín (Gran Canaria) - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha rescatado en la noche de este miércoles un cayuco con 12 migrantes en aguas próximas a la costa de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

La embarcación, señala, fue interceptada próxima a la isla grancanaria y se trasladó hasta el muelle de Arguineguín, en Mogán.

Una vez allí, el dispositivo sanitario en la zona, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja asistieron a los migrantes, no precisando ninguno traslado al hospital.