Rescatan un cayuco con 97 personas, entre ellos 20 bebés, en aguas cercanas a El Hierro

Localización del cayuco rescatado por Salvamento Marítimo en aguas próximas a El Hierro - SALVAMENTO MARÍTIMO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 May. (EUROPA PRESS) -

La salvamar Diphda de Salvamento Marítimo ha rescatado en la tarde de este lunes un cayuco con 97 migrantes, entre ellos 20 bebés, en aguas próximas a la isla de El Hierro, según ha informado el ente institucional.

El cayuco fue localizado a unos 63 kilómetros (34 millas náuticas) al sur de La Restinga, activándose entonces un operativo, coordinado por el Centro de Control de Salvamento de Tenerife, y en el que además de la salvamar Diphda también han participado el Helimer 205 y la salvamar Menkalinan.

Tras rescatar la salvamar Diphda a los migrantes, fueron trasladados hasta el muelle de La Restinga donde el dispositivo sanitario, formado por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja, asistieron a las 97 personas, teniendo que trasladar a seis menores al hospital con diversas patologías, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 Canarias.