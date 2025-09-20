Rescatan a dos mujeres en apuros en el mar en la zona de las piscinas naturales de Los Abrigos, en Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres, ambas de 25 años de edad, han sido rescatadas en al tarde de este viernes tras verse en apuros en el mar en la zona de las piscinas naturales de Los Abrigos, en Granadilla de Abona, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 14:44 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que había dos personas en apuros en el mar por fuera de las piscinas naturales de Los Abrigos, y que una de ellas se había podido agarrar a una roca, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el helicóptero de Salvamento Marítimo localizó a una de las afectadas, que presentaba signos de ahogamiento, y tras realizar su rescate en colaboración con efectivos de los Bomberos de Tenerife la trasladó al aeropuerto Tenerife Sur, donde fue atendida por el equipo médico del aeropuerto.

Posteriormente, la afectada fue evacuada al Hospital Universitario Hospiten Sur en una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario. Mientras, efectivos de los bomberos ayudaron a la otra afectada, con heridas de carácter leve, a salir de donde se encontraba y la acompañaron hasta la ubicación del personal sanitario, que se encargó de su asistencia y traslado al centro de salud de San Isidro.

Los servicios policiales se encargaron de los informes pertinentes y colaboraron con los recursos de emergencia.