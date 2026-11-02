Rescatan dos pateras con 71 migrantes a bordo en aguas de Lanzarote

Archivo - Varios servicios de emergencia atienden a migrantes recién rescatados de un cayuco, en Puerto Naos, a 4 de enero de 2025, en Arrecife, Lanzarote, Canarias (España). Salvamento Marítimo ha rescatado en la mañana de este sábado en aguas de Marruec - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 2 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo, a través de la Salvamar Al Nair, ha rescatado en la mañana de este lunes dos pateras con 71 migrantes varones de origen magrebí a bordo que fueron desembarcados en el muelle de Arrecife.

A lo largo de este lunes han llegado a isla cuatro pateras con un total de 262 personas y se han registrado siete fallecidos, dos localizados en una de las pateras y otros cinco que, según los supervivientes, fueron arrojados al mar durante la travesía.