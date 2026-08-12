Rescatan a un hombre con signos de ahogamiento moderados en una playa de La Graciosa

Helicóptero del SUC en La Graciosa - 112 CANARIAS

ARRECIFE (LANZAROTE), 12 (EUROPA PRESS)

Un hombre, de 55 años, ha sido rescatado con signos de ahogamiento moderado de la playa de La Francesa, en la isla de La Graciosa, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El rescate del hombre por parte de varios bañistas se produjo sobre las 15.00 horas de este martes, que alertaron de que habían sacado del agua a una persona con síntomas de ahogamiento, motivo por el que se trasladó hasta el lugar un helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y el equipo médico del Atención Primaria del centro sanitario de La Graciosa.

Una vez en el lugar, el personal sanitario comprobó que el hombre presentaba signos de ahogamiento incompleto de carácter moderado, por lo que fue trasladado en el helicóptero medicalizado del SUC hasta el aeropuerto de César Manrique-Lanzarote, donde le esperaba una ambulancia de soporte vital básico para su posterior derivación al Hospital Doctor José Molina Orosa.

En la resolución del incidente también participaron efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de incendios de la isla de Lanzarote-La Graciosa que colaboraron con los servicios de emergencias a pie de playa y se encargaron de asegurar la toma del helicóptero medicalizado.