Rescatan a un hombre con síntomas de ahogamiento grave en Grandes Playas, en La Oliva (Fuerteventura)

Sala operativa del 112 Canarias - 112 CANARIAS

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 13 (EUROPA PRESS)

Un hombre, con 61 años, ha sido rescatado con síntomas de ahogamiento grave en Grandes Playas, en el municipio de La Oliva (Fuerteventura), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 10.48 horas de este domingo, cuando el 112 de Canarias recibió una alerta en la que se informaba de que los socorristas de dicha playa habían rescatado del mar a una persona en apuros y a la que, en un primer momento, atendieron hasta la llegada de efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Seguidamente el personal del SUC comprobó que el hombre presentaba síntomas de ahogamiento de carácter grave, por lo que tras estabilizarlo, lo trasladaron en una ambulancia medicalizada al Hospital General de Fuerteventura.

Asimismo en el lugar del incidente se personaron agentes de la Policía Local, cuyos agentes colaboraron en el dispositivo desplegado en la zona.