Rescatan una neumática con 56 migrantes, entre ellos un menor, a más de 153 kilómetros de Arrecife (Lanzarote)

Salvamento Marítimo durante el rescate de una patera en aguas de Canarias - SALVAMENTO MARÍTIMO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La salvamar Acrux ha rescatado a última hora de la tarde de este martes una neumática con 56 migrantes de origen subsahariano a bordo, entre ellos un menor y cuatro mujeres, a más de 153 kilómetros (83 millas náuticas) de Arrecife (Lanzarote), según ha informado Salvamento Marítimo y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El rescate, que ha estado dirigido por el Centro de Control de Salvamento de Las Palmas, lo ha llevado a cabo la salvamar Acrux y, hasta su llegada a la zona donde se encontraba la embarcación, ha permanecido en las proximidades el buque mercante Al Dhana Express.

Posteriormente, tras ser rescatado los migrantes, la tripulación de la salvamar Acrux los ha trasladado hasta el puerto de Arrecife, donde han desembarcado a las 21.14 hora local.

Seguidamente las 56 personas han recibido asistencia sanitaria en el puerto, donde todos presentaban "buen estado general de salud", si bien se trasladó a una mujer, afectada de carácter leve, a un centro hospitalario.