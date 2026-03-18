Rescatan una neumática con 59 migrantes en aguas próximas a Fuerteventura

Archivo - Varias personas a su llegada en un barco tras ser rescatadas de una patera al sur de Fuerventura, a 6 de abril de 2021, en el puerto del Gran Tarajal, Fuerteventura, Canarias, (España). - Europa Press - Archivo

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 18 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha rescatado una neumática con 59 migrantes cuando se encontraban en aguas próximas a la isla de Fuerteventura, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

La embarcación fue interceptada por Salvamento Marítimo en la noche de este martes, y los trasladó hasta Gran Tarajal, donde les esperaba el dispositivo sanitario.

Una vez en el muelle de Gran Tarajal, el dispositivo sanitario compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja asistieron a los migrantes y ninguno precisó traslado al hospital.