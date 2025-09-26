Rescatan una patera con 27 migrantes a 4,8 kilómetros de Maspalomas (Gran Canaria)

Archivo - La salvamar Macondo rescata una patera en aguas próximas a Gran Canaria - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La salvamar Macondo ha rescatado a primera hora de este viernes una patera con 27 hombres cuando se encontraban a unos 4,8 kilómetros (3 millas náuticas) de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), según ha informado el ente institucional y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

La patera, que fue detectada por un eco SIVE, tras ser localizada, fue llevada hasta el muelle de Arguineguín, en Mogán, donde arribaron a las 07.25 horas.

Seguidamente el dispositivo sanitario en la zona, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Cruz Roja y Atención Primaria, que comprobaron que todos presentaban buen estado en general.