Rescatan una patera con 49 migrantes en aguas próximas a Lanzarote

Archivo - Varios migrantes a su llegada a Canarias (España) - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha rescatado durante la noche de este domingo una patera con 49 migrantes en aguas próximas a la isla de Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Una vez localizados y rescatados por Salvamento, fueron trasladados hasta el muelle de Arrecife, donde el dispositivo sanitario en la zona, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja, atendieron a los migrantes.

Finalmente dos personas tuvieron que ser trasladadas a un centro hospitalario por patologías de carácter leves.