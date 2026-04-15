Los responsables de la movilidad por la visita del Papa a Canarias barajan la suspensión de clases y el teletrabajo

Archivo - 08 May 2025, Vatican, Vatican City: The newly elected Pope Leo XIV, the American Robert Prevost, appears on the balcony of St. Peter's Basilica in the Vatican after the Papal Conclave. Photo: Marijan Murat/dpa - Marijan Murat/dpa - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha avanzado este miércoles, tras una reunión de coordinación en materia de movilidad ante la próxima visita del Papa León XIV prevista para el 11 de junio en Gran Canaria y un día más tarde en Tenerife, que se ha propuesto a la Consejería regional de Educación la suspensión de las clases en ambas islas el día en el que su Santidad esté en dicho territorio insular.

Asimismo, explicó en declaraciones a los periodistas, que también se ha propuesto al sector público y privado que fomente el teletrabajo "en la medida de lo posible" tanto el 11 de junio en Gran Canaria, como el 12 de junio en Tenerife.

De esta forma, se quiere "garantizar que esto salga bien" porque es el reto "más importante" que ha tenido que afrontar desde que está al frente de la Delegación del Gobierno, asegurando que "nada se le parece", a otros que se han producido también de carácter importante.

Pestana ha indicado que en este tipo de eventos "suelen superarse las previsiones", por lo que se está intentando "afinar" la colaboración de las instituciones que participarán en cuestiones de movilidad para "saber perfectamente" los itinerarios y las reservas de espacio.

Así, ha señalado que al paso de la caravana del Papa "se habla de 48 zonas de corte", pero son temas que hay que "ir cerrando" porque "se trata de una primera autoridad, con un tema de seguridad importante", en el que hay que "garantizar que esos desplazamientos se producen en los momentos adecuados y con el tiempo adecuado".

INSCRIPCIÓN Y GUAGUA PARA ACCEDER AL ESTADIO

En este sentido, matizó que "es importante" que la ciudadanía conozca que en el evento que se prevé realizar en la zona de Siete Palmas, en concreto, en el Estadio de Gran Canaria y en los aparcamientos anexos, para acceder va a tener que ser con una inscripción previa que realiza el Obispado de la Diócesis de Canarias.

Además, puntualizó, que para acceder a esa zona se va a hacer "fundamentalmente" por vehículo rodado, guagua, ya que indicó que hay que "intentar que el vehículo privado ese día prácticamente desaparezca en los accesos a esa zona porque es la clave para que todo funcione".

"Solamente en esas infraestructuras deportivas hablamos de 60.000 personas, más después las personas que están alrededor del estadio, del --Gran Canaria-- Arena, en la zona de Siete Palmas, que bueno, la curiosidad, el intentar acercarse a su Santidad, pues bueno eso es un fenómeno natural que hemos visto en muchísimas visitas y que tenemos que intentar aquilatar para que todo funcione correctamente", apostilló.

A ello, agregó, tanto el acceso como las salidas estará "garantizado", también con unos horarios determinados, para que "sea un éxito".

Para ello, expuso que en este encuentro "está todo el mundo implicado, desde Guardia Civil, Tráfico, la Demarcación Provincial de Tráfico" hasta policías locales que, afirmó, "juegan un rol muy importante también", así como citó Policía Nacional, el sistema de transporte municipal e insular, además del Obispado, que dirige este evento, y la Delegación que lo apoya para que se produzca "con seguridad" y "se garantice la movilidad".

Por su parte, el Obispo Auxiliar de Canarias, Cristóbal Déniz, explicó que el acceso al Estadio de Gran Canaria "será gratuito" pero habrá una inscripción "por razones obvias de organización y razones de seguridad".

Las inscripciones que, de "alguna manera será por orden de llegada", informó que van a estar vinculada a los grupos de las parroquias, a grupos de movimientos y también habrá una modalidad de inscripción personal", donde se deberán poner todos los datos por "razones obvias de seguridad", tanto para Arguineguín como en Siete Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria.

Para el desarrollo del evento, el Obispado también contará con voluntarios, apuntando que actualmente están "cerca de 1.000" y prevé que en las próximas semanas se supere. Aseguró que "van a venir muy bien, van a ser muy necesarios" para la organización.

Déniz admitió que entre las cuestiones que se están barajando para la isla de Gran Canaria, es la bajada de la Virgen del Pino --patrona de la isla-- hasta el Estadio de Gran Canaria. "Es algo que estamos estudiando", ha dicho para añadir que en los alrededores del estadio, así como en el Gran Canaria Arena, se van a instalar pantallas y sonido.

TELETRABAJO Y SUSPENSIÓN DE CLASES

Por otro parte, el delegado del Gobierno en Canarias señaló que se debe transmitir a la sociedad consejos para como, "por ejemplo, que el acceso --a Siete Palmas-- se produzca en Guagua, pero también a empresas, a entidades públicas que fomenten el teletrabajo ese día", o la petición al Gobierno canario para que el 11 y el 12 de junio sean días "no lectivo en materia educativa" en Gran Canaria y Tenerife, respectivamente.

"Sabemos cómo funcionan nuestras vías de comunicación cuando hay clases y cuando no hay clases. Cambia por completo el panorama y garantizar que esto salga bien necesita también un poquito el apoyo de otros agentes ajenos a lo que es la organización o el apoyo que pueda dar Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras entidades públicas", apuntilló.

Todo ello, reconoció, con el objetivo de que ese día "sea un éxito" para Canarias y "una proyección de España también hacia el exterior" en cuanto a que sabe organizar y afrontar "retos importantes", ya que afirmó que su reto "más importante" en estos seis años al frente de la Delegación, en los que ha habido visitas "tan importantes" como la del presidente de China, Xi Jinping, o cumbres europeas, "pero nada se le parece, ni muy de lejos, a este evento".

Pestana expuso que este es un evento que va a mover a "muchas decenas de miles" de personas porque habrá ciudadanos en los alrededores, en las vías de tránsito por dónde vaya a pasar el Papa, por lo que consideró que la cuestión es que se sepa "dónde estar cada uno, dónde no obstaculizar el funcionamiento normal del tráfico, especialmente el que se dirige a esos eventos, para no obstaculizar esa propia celebración".

De todos modos, afirmó que la capacidad de movilidad también se verá en relación al tránsito aéreo que pueda haber esos días, ya que reflejará también la asistencia de personas de otras islas a cada una de las islas capitalinas.

Si bien, Pestana se mostró convencido de que la gente "se va a comportar como en otras ocasiones".

REFUERZO POLICIAL

Respecto al refuerzo policial para esos días en Canarias, el delegado expuso que en el archipiélago hay unos 8.000 agentes, que "se concentrarán muchos de ellos esos días" en Gran Canaria y Tenerife, aunque todos los que están de refuerzo de UIP de Policía Nacional y GRS de Guardas Civil "van a estar" también en activo.

Añadió que tanto Policía Nacional como Guardia Civil "van a traer un número de efectivos muy importante" de agentes de península, apuntando que solo Policía Nacional ha anunciado "1.200 agentes" porque aunque los principales eventos se producen en demarcación de Policía Nacional, "juegan un rol también muy importante Guardia Civil, tanto en la zona marítima, en el caso de Santa Cruz de Tenerife", donde el evento se produce en el puerto, como en Arguineguín, en el municipio de Mogán (Gran Canaria), que es demarcación de Guardia Civil.

Aseguró que el despliegue "va a ser muy importante, nunca he visto en Canarias", por lo que van a "jugar un rol muy importante".

Finalmente al ser cuestionado por las telecomunicaciones, indicó que se ha contactado con las grandes empresas de comunicación pero matizó que aunque "haya un refuerzo, no es una situación normal de un número de usuarios concentrados en un punto determinado".

Esta reunión de movilidad también está previsto que se desarrolle en la isla de Tenerife el próximo lunes.