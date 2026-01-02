Los Reyes Magos llegarán este lunes a la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria a bordo de tres embarcaciones

Archivo - Llegada de los Reyes Magos al Puerto de Las Palmas de Gran Canaria en 2021 - CEDIDO/AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente llegarán a las 11.30 horas de este lunes, 5 de enero, a la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria a bordo de tres embarcaciones.

Allí serán recibidos por la alcaldesa capitalina, Carolina Darias, quien será la encargada de darles las llaves de la ciudad para que puedan dejar los regalos en todas las casas la capital.

Desde las 09.30 horas se abrirán las puertas del recinto y se desarrollarán talleres de globoflexia y pintacaras para que los niños disfruten de la espera hasta que lleguen los Reyes Magos y se les haga más amena.

Además, la cita arrancará a primera hora de la mañana con actividades infantiles que amenizarán la espera y convertirán el entorno en un espacio de encuentro para las familias.

GRAN CABALGATA

A partir de las 16.30 horas, la magia se instalará en las calles de Las Palmas de Gran Canaria con el inicio de la Gran Cabalgata, un cortejo que, como cada año, recorrerá la ciudad para repartir ilusión y alegría entre toda la ciudadanía.

Personajes del universo Disney --desde Dumbo hasta los protagonistas de Toy Story, junto a los tradicionales príncipes y princesas-- sorprenderán al público, tanto en formato de animación como a través de llamativos hinchables. Los Minions o los personajes del mundo de Harry Potter también formarán parte de la comitiva real.

El desfile contará con casi una veintena de vehículos y la participación de acróbatas de circo, bandas de música y bailarines, entre otras sorpresas.

Como es tradición, tampoco faltarán los centuriones romanos de la Casa de Galicia, encargados de franquear el paso de las plataformas en las que Melchor, Gaspar y Baltasar partirán del Castillo de La Luz para recoger las últimas peticiones de niños y niñas antes de repartir sus regalos en la noche más mágica del año.

La Gran Cabalgata partirá del Castillo de La Luz y recorrerá las calles Juan Rejón y Albareda, el parque Santa Catalina, Presidente Alvear, León y Castillo y la calle Muelle Las Palmas, hasta llegar al parque San Telmo.

Además, el desfile contará con un espacio adaptado para personas sensibles al ruido, con un tramo silencioso habilitado entre los túneles de Julio Luengo y el Hospital Santa Catalina.

NOCHE DE REYES

Finalmente, con el objetivo de diversificar la oferta de ocio durante la Noche de Reyes, el Ayuntamiento ha programado de forma simultánea una amplia propuesta musical tanto en la zona de Triana como en la 'Ciudad de la Navidad' de Santa Catalina, donde el mercado navideño y la feria de atracciones apuran sus últimas horas.

En el entorno de la calle Mayor de Triana se celebrarán conciertos en la plaza de San Bernardo y en la Alameda de Colón, entre las 19.00 y las 00.00 horas. En el primer escenario actuarán Maldita EGB, de 19.00 a 20.30 horas; Karma, de 20.45 a 22.15 horas; y Los 600, de 22.30 a 00.00 horas.

En la Alameda de Colón, y en idénticos horarios, será el turno de The Hits, Cremita de Coco y Son de la Isla. A esta programación se sumará, a partir de las 20.00 horas, el tradicional Concierto de Reyes de Non Trubada en el parque San Telmo.

Por su parte, el escenario situado en la trasera del parque de Santa Catalina, en pleno corazón de la 'Ciudad de la Navidad', acogerá de 19.30 horas hasta la medianoche las actuaciones de Señor Natilla, Que Chimba, DJ Toni Bob y el Tributo a Fito y Fitipaldis.