Robles condecora este miércoles a la Brigada 'Canarias' XVI por su despliegue en el Líbano y durante la Dana

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, condecorará este miércoles a la Brigada 'Canarias' XVI por la labor realizada durante su despliegue en el Líbano y en la Dana que afectó a la Comunidad Valenciana en 2024.

Así lo ha informado el Ministerio en un comunicado en el que agrega que la imposición de condecoraciones tendrá lugar a las 10.45 horas en la Base 'General Alemán Ramírez' de Las Palmas de Gran Canaria.

En concreto, se reconocerá al personal de la brigada por su participación en el contingente 'Libre Hidalgo XLIII' en el Líbano y en la 'Operación Dana 2024'.