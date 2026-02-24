Los rodajes de cine y televisión dejan en Canarias 432 millones en 2025, el doble que el año anterior

El director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa, y la coordinadora de Canary Islands Film, Natacha Mora - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las islas Canarias acogieron un total de 180 rodajes de cine y de televisión durante el pasado 2025, lo que supone 30 más que el año anterior; y un ingreso directo de 432 millones de euros, el doble que en 2024.

Así se extrae del balance realizado por el área de Cultura del Gobierno de Canarias a través de 'Canary Islands Film', que recoge que si se incluyen rodajes publicitarios la cifra ascendería a los 440 millones de euros.

Al respecto, el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas de Canarias, Cristóbal de la Rosa, y la coordinadora de 'Canary Islands Film', Natacha Mora, se han mostrado mostraron muy satisfechos con las cifras alcanzadas porque muestran que las islas "son ya un referente claro para las productoras tanto de ámbito estatal como internacional".

Para Cristóbal de la Rosa, está claro que "2025 fue un año muy bueno para el talento canario, que es quien soporta el desarrollo de nuestro sector, el que hace posible que las películas que quieren rodar en Canarias puedan hacerlo".

"Somos capaces de darles servicios y de tener personas enriqueciendo las ideas creativas de esas películas. Eso es sin duda, lo que ha permitido tener hoy estos excelentes resultados en nuestras islas", aseveró.

Mientras, Natacha Mora indicó que "podemos hablar este año de un récord en cuanto a inversión, con unos 432 millones de euros de gasto en Canarias, y 180 producciones audiovisuales, de las que el 76 % son españolas y el resto internacionales".

Agregó que en 2025 pasaron por las islas directores como Pedro Almodóvar o Rodrigo Sorogoyen; series que ahora mismo están nominadas al Goya, como es el caso de 'La cena', con ocho nominaciones; o producciones internacionales con actores como Johnny Deep, Penélope Cruz, John Travolta, Samuel Jackson.

UNAS 20.000 CONTRATACIONES DIRECTAS EN 2025

Por su parte, la industria audiovisual supone también una actividad impulsora del empleo en Canarias, contabilizándose en 2025 un total de 20.000 contrataciones directas si se tienen en cuenta también los rodajes con destino publicitario.

De las 180 producciones contabilizadas, la mayor parte son españolas, con un total de 134 proyectos (74%); y 46 internacionales (26%). Entre todas ellas figuran 67 largometrajes de ficción, 36 documentales; 29 series de ficción y 23 proyectos de animación, además de 16 programación de televisión y 9 cortometrajes.

Además, de las 134 producciones de ámbito estatal destacan 'Amarga navidad', de Pedro Almodóvar; 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen; 'La cena', de Manuel Gómez Pereira, con 8 nominaciones a los Premios Goya; ' Yakarta', serie con Javier Cámara que ganó tres galardones en los Premios Feroz (entre ellos Mejor Serie); 'Above and bellow', con Antonio Banderas; 'Bajo un volcán', con William Levy (que ya es todo un asiduo en Canarias); 'El laberinto de las mariposas', con el actor turco Can Yaman; o la película de animación 'Heidi, el rescate del lince'.

De los 46 proyectos internacionales, sobre todo de EEUU y Europa (Suecia, Dinamarca o Alemania, entre otros), cabría destacar 'The Beast', con Samuel LO. Jackson y John Travolta; 'Noturne', con Jude Law y 'Day Drinker', con Johnny Deep y Penélope Cruz.

El Gobierno de Canarias ha resaltado que sigue creciendo el número de productoras de ámbito estatal que eligen Canarias como lugar de rodaje de sus proyectos, "atraídas posiblemente por la modificación fiscal lograda en 2024 por el Gobierno autónomo para eliminar el límite anual de 50 millones de euros que, hasta ese momento, existía en los incentivos para el sector audiovisual en Canarias, además de por la experiencia y el talento de las productoras isleñas".

A ello, incidió el Ejecutivo, se une el incentivo que otorga a las empresas peninsulares la introducción del denominado 'contrato de financiación'.

También se ha detectado un aumento en el número de producciones locales que acceden a los incentivos fiscales, lo que apenas se reflejaba hace unos años y que viene a mostrar el gran paso dado por el sector isleño.

Asimismo, muchas de las producciones estatales corresponden a coproducciones de España con países de Latinoamérica (República Dominicana, México) y con Europa (Alemania, Bélgica, Italia), así como con Reino Unido.

A ello se suma que varias de estas producciones rodadas en 2025 estarán presentes en diferentes secciones del Festival de Cine de Málaga, uno de los más importantes del país junto con el de San Sebastián, cuya próxima edición tendrá lugar en marzo.

Fuera de concurso estarán por ejemplo los largometrajes 'La familia Benetton, 'A una isla de ti', 'Auri', 'Los Justos' '(coproducción con una empresa local), y 'Solos', dirigido por el canario Guillermo Ríos. También en la sección oficial fuera de concurso estará la serie 'Acoustic home'

Otro dato es el incremento de productoras que realizan también en Canarias los procesos de postproducción de sus proyectos, algo que no ocurría hasta ahora salvo algunas excepciones.

En este balance se contabilizan al menos 16 películas o series cuyas labores de postproducción se han hecho en las islas. Entre ellas cabe destacar la serie 'The Witcher 3' y la película 'Padre no hay más que uno 5'.