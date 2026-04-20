Rodríguez recuerda que Canarias no pide "sillones" en Aena sino participar en la gestión de sus aeropuertos

Archivo - El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad de Canarias, Pablo Rodríguez, ha recordado que el archipiélago no está pidiendo "sillones" en el Consejo de Administración de Aena, sino participar en la gestión de sus ocho aeropuertos.

Así lo ha dicho este lunes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde agregó que la postura de Canarias viene avalada en su propio Estatuto de Autonomía que fue aprobado en las Cortes Generales hace unos años.

"Nosotros no estamos pidiendo, como si han pedido los catalanes, un asiento en el Consejo de Administración de Aena. No queremos estar en el Consejo de Administración, queremos participar en la cogestión de los aeropuertos canarios", incidió.

Rodríguez ha hecho especial hincapié en que Canarias no está pidiendo un "favor" o un acuerdo político, sino que simplemente quiere que se cumpla y se desarrolle lo que se recoge en el Estatuto de Autonomía, "que dice con claridad que tenemos que estar en la planificación, la gestión y en las políticas de tasas, entre otras cuestiones".