Las RUP trabajan la cooperación energética en unas jornadas de trabajo en Gran Canaria

Reunión de delegraciones de las RUP de la UE en Gran Canaria para la cooperación energética - MAURICIO DEL POZO. CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓG

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Delegaciones institucionales y técnicas de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) de la Unión Europea (UE) participan este martes en unas jornadas de trabajo de la Consejería canaria de Transición Ecológica y Energía, en el marco del proyecto europeo REMOTE, sobre cooperación energética.

Estas jornadas, en las que también participan entidades del sector energético, universidades y centros de investigación, se desarrollarán hasta este jueves, 27 de noviembre, día que concluirán en la isla de El Hierro, según ha informado la Consejería canaria de Transición Energética en nota de prensa.

El objetivo se centra tanto en reforzar la cooperación interregional como en acelerar el camino hacia sistemas energéticos "más sostenibles y autosuficientes" en los territorios más alejados del continente europeo.

Al respecto, la viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía, Julieta Schallenberg, ha resaltado el valor añadido de este encuentro de trabajo de tres días de duración apuntando que las jornadas "permitirán avanzar de manera coordinada y con una visión compartida, sobre todo, lo relacionado con la descarbonización y la implantación de energías renovables en los territorios más alejado"s del continente europeo.

Schallenberg expuso que la cooperación entre RUP "no solo fortalecerá" las capacidades técnicas, sino que "impulsará un liderazgo conjunto en la transición energética europea ante Bruselas", indicando que el aprendizaje mutuo, las alianzas estratégicas y la puesta en común de experiencias "son esenciales para acelerar" la transformación energética atendiendo a las particularidades que tienen.

Por su parte, el consejero regional de Educación, Investigación y Energía del Gobierno de Reunión (Francia), Jean-Pierre Chabriat, como portavoz del Proyecto REMOTE señaló que "todas" las regiones ultraperiféricas se enfrentan a retos similares en su transición energética, por lo que consideró que tienen "mucho que aprender" de las experiencias de sus homólogos.

Sin embargo, matizó que debido a la distancia, tanto las iniciativas comunes como el intercambio de buenas prácticas entre los territorios son "limitados, por lo que estas jornadas resultan claves" para impulsar la toma de decisiones.

El programa que ha ideado la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias incluye este 25 de noviembre un taller práctico con los socios del proyecto y la administración autonómica, así como un workshop abierto al sector, con participación de Endesa, Red Eléctrica, universidades canarias y asociaciones de energías renovables.

Las entidades asistentes expondrán propuestas y aportaciones destinadas a mejorar la integración de renovables y acelerar la descarbonización en los sistemas insulares. La jornada finalizará con una visita al Instituto Tecnológico de Canarias (ITC).

Por su parte, para el miércoles, 26 de noviembre, se realizará una nueva sesión de trabajo, pero "de carácter interno", que continuará con una visita al proyecto hidroeléctrico del Salto de Chira, que "será clave para mejorar" la gestión de la demanda y el almacenamiento energético en Canarias.

Las jornadas finalizarán el jueves, 27 de noviembre, con una visita a la central hidroeólica Gorona del Viento, en El Hierro, donde los representantes de las RUP conocerán la experiencia de esta infraestructura pionera en el ámbito de los sistemas híbridos basados en energías renovables.

PROYECTO REMOTE

El proyecto REMOTE, cofinanciado por el programa Interreg, tiene como objetivo fortalecer la capacidad estratégica de las RUP mediante la cooperación, el intercambio de buenas prácticas y el diseño de políticas que permitan avanzar hacia un modelo energético más autónomo y sostenible.

La iniciativa apuesta por convertir los retos propios de los territorios aislados en oportunidades para la innovación y el liderazgo europeo en la transición ecológica.

Los socios del proyecto Remote son Isla de Reunión, San Martin, La Guyana y Mayotte de Francia; Madeira y Azores de Portugal y las Islas Canarias de España.