Salud Pública vigila en Fuerteventura el mosquito Aedes albopictus aunque no ha localizado más ejemplares desde octubre

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), siguiendo los protocolos establecidos, mantiene activo el Sistema de Vigilancia Entomológica de Canarias en la isla de Fuerteventura tras la detección de varios ejemplares adultos de mosquito Aedes albopictus en una vivienda de Tuineje en el mes de octubre. De todos modos, indica que no se han localizado más ejemplares.

En concreto, señalan que con las actuaciones realizadas en un primer momento tras la detección inicial "no se han localizado más ejemplares adultos, ni huevos, ni larvas, ni en la vivienda ni en las zonas cercanas al primer hallazgo", según ha informado la Consejería canaria de Sanidad en nota de prensa.

Desde el Sistema de Vigilancia Entomológico considera que, al no detectar nuevos focos por ahora, la introducción de esta especie en Fuerteventura "parece haber sido accidental y aislada", aunque aseguran que la vigilancia "seguirá siendo intensa y se continuará monitorizando" el área durante los próximos 18 meses para garantizar que no haya una proliferación del mosquito.

El Sistema de Vigilancia Entomológica se activó el 1 de octubre tras avisar una persona residente en Las Casitas, que facilitó una imagen de un ejemplar capturado en una vivienda de esta zona y que, tras una primera inspección en la vivienda, se localizaron varios ejemplares adultos de esta especie.

Una vez confirmada la presencia de este vector, los técnicos encargados de la vigilancia, colocaron una trampa Bg y varias ovitrampas en la vivienda afectada, tal y como indica el protocolo establecido para estos casos. También se han adoptado otras medidas de respuesta inmediatas por las distintas administraciones atendiendo a las competencias de cada una, y se establecieron las estrategias de comunicación y la colaboración de la población.

Asimismo se efectuaron otras acciones, tales como la fumigación y colocación de trampas adicionales en la vivienda afectada y en las áreas cercanas, incineraron las plantas que contenían huevos de estos mosquitos, intensificaron la vigilancia que se extendió a otras zonas como Gran Tarajal, Antigua, Costa Calma, Esquinzo, Butihondo, Corralejo y El Cotillo, y se entregó trípticos de la vigilancia entomológica para informar a las personas que comunicaron el hallazgo de mosquitos.

COLABORACIÓN

Por último, indican que ante cualquier sospecha la ciudadanía puede enviar fotos de posibles Aedes o imágenes de fuertes reacciones inflamatorias por picaduras si se produjeran, a la cuenta de correo vectores.scs@gobiernodecanarias.org, informando sobre el lugar geográfico en el que se ha localizado y un número de teléfono de contacto.

Añaden que es "muy importante" mantener y reforzar la vigilancia entomológica, así como las actividades de control vectorial con implicación de todos los sectores, incluyendo a los ciudadanos, para evitar nuevas introducciones.

Desde la Dirección General de Salud Pública se recuerda la importancia de la vigilancia entomológica como estrategia principal para evitar la introducción de especies invasoras en el archipiélago, así como para evitar el establecimiento de estas especies, una vez se detectan en cualquier punto de entrada.

La primera medida está encaminada a controlar y eliminar cualquier acúmulo de agua, ya que puede convertirse, aunque sea muy pequeño como el tapón de una botella, en un punto de cría.

En este sentido, recomiendan colocar arena en los platos de las macetas, de tal forma que pueden regarse evitando platos con agua en los que la hembra puede depositar sus huevos, y si no los platos deben vaciarse y limpiarse una vez a la semana para evitar que los huevos depositados por las hembras puedan evolucionar a adultos.

También aconsejan evitar el cultivo de plantas directamente en agua (potos, bambú, planta del dinero, etc.) pasándolas a tierra, cambiar diariamente el agua de floreros; y en las zonas exteriores (jardines, patios, azoteas, terrazas, balcones) colocar boca abajo las macetas vacías, botellas, baldes, regaderas y cualquier otro recipiente en los que pueda acumularse agua de riego o de lluvia.

Otro consejo es evitar los encharcamientos en jardines, azoteas, balcones o terrazas después del riego o de la lluvia, así como antener estas zonas limpias y retirar los restos de podas en los que pueda acumularse agua; diariamente limpiar y cambiar el agua de bebederos de animales; y en los depósitos de agua deben mantenerse bien tapados para evitar la entrada de mosquitos, enre otros.

Sistema de Vigilancia Entomológica

Actualmente están abiertos los episodios por detección de ejemplares de Aedes albopictus en el aeropuerto Tenerife Sur y de Aedes aegypti en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, así como en el Muelle Santa Catalina y en el barrio de Piletas, en Las Palmas de Gran Canaria.