Salvamento acompaña a un cayuco con 136 migrantes, entre ellos siete niños, próximo a La Restinga (El Hierro)

Cayuco localizado próximo a La Restinga (El Hierro) con 136 personas - SALVAMENTO MARÍTIMO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La salvamar Diphda de Salvamento Marítimo ha acompañado en la noche de este miércoles a un cayuco con 136 migrantes a bordo, entre ellos siete niños, hasta el puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, según ha informado el ente institucional.

La embarcación fue localizada a unos 22 kilómetros (12 millas náuticas) al sur de La Restinga, por lo que el Centro de Control de Salvamento (CCS) de Tenerife movilizó a la salvamar Diphda, que acompañó el cayuco hasta el puerto.

Seguidamente desembarcaron las 136 personas, entre las que había siete niños, 22 mujeres y el resto eran varones. Posteriormente, el dispositivo sanitario en la zona asistió a los migrantes.