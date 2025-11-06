Salvamento Marítimo coge muestras de manchas por contaminación biológica que afectan al sur de la costa de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sur de la isla de Gran Canaria sufre desde este martes, 4 de noviembre, una contaminación marina de origen biológico, motivo por el que este jueves la salvamar Macondo ha recogido muestras, según han indicado a Europa Press desde Salvamento Marítimo.

En concreto, la alerta por esta contaminación se produjo en la tarde del día 4, cuando el helicóptero de Salvamento Helimer 215 y el del 112 estuvieron haciendo un seguimiento de la mancha avistada y que ha afectado a la zona de Arinaga, Dunas de Maspalomas, el Perchel y Puerto Rico.

Tras hacer un seguimiento de la contaminación, el avión Sasemar 103 de Salvamento ha avistado en la mañana de este jueves unas manchas de alga, motivo por el que la salvamar Macondo ha recogido diferentes muestras en la zona entre Arguineguín y el Perchel, y posteriormente en su regreso al Faro de Maspalomas.