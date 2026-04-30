Salvamento Marítimo intercepta una embarcación con 60 inmigrantes magrebíes al este de Lanzarote

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ARRECIFE (LANZAROTE), 30 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo interceptó durante la noche de este miércoles una embarcación irregular con 60 inmigrantes magrebíes cuando navegaban a unos 30 kilómetros al este de la isla de Lanzarote.

Según informa el organismo estatal, tras recibirse un aviso, su Centro de Coordinación de Salvamento en Las Palmas movilizó al helicóptero Helimer 205, que localizó a la embarcación precaria.

Hasta el lugar acudió entonces la Salvamar Al Nair, que interceptó a los inmigrantes y los trasladó hasta el Muelle de Arrecife, donde atracaron alrededor de la medianoche.

Por su parte, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, ha señalado que una vez en tierra el dispositivo sanitario conformado por Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Cruz Roja asistió a un total de 60 inmigrantes, todos en aparente buen estado.