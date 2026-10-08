Salvamento Marítimo intercepta una neumática con 125 inmigrantes y una entrada de agua al noreste de Lanzarote

Neumática interceptada por Salvamento Marítimo en aguas cercanas a Lanzarote - CEDIDO POR SALVAMENTO MARÍTIMO

ARRECIFE (LANZAROTE), 8 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo interceptó durante la pasada madrugada una neumática que transportaba a unos 125 inmigrantes (99 hombres, 4 mujeres y 22 menores) cuando navegaban con una entrada de agua a 58 millas náuticas (unos 107 kilómetros) al noreste de la isla de Lanzarote.

Así lo ha informado este jueves el organismo estatal, que agrega que fueron los propios ocupantes de la embarcación irregular los que avisaron de que tenían dificultades para navegar debido a la entrada de agua a la misma.

Por ello, el Centro Coordinador de Salvamento (CCS) de Las Palmas inició una búsqueda para ubicar la neumática que contó con la colaboración de varios buques mercantes presentes en la zona.

Una vez localizada, las salvamares Acrux y Al Nair rescataron a los 125 inmigrantes y los trasladados hasta el muelle de Arrecife, donde finalmente desembarcaron.