Salvamento Marítimo intercepta una nueva neumática al noreste de Lanzarote con 78 inmigrantes subsaharianos

Neumática rescatada por Salvamento Marítimo - CEDIDO POR SALVAMENTO MARÍTIMO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha interceptado durante las horas centrales de este jueves una nueva neumática que navegaba a 78 millas náuticas (unos 144 kilómetros) al noreste de Lanzarote con 78 inmigrantes subsaharianos.

Así lo ha informado el organismo estatal, que agrega que, en concreto, entre los ocupantes de la embarcación irregular hay 64 varones, doces mujeres y dos menores de edad.

Tras recibirse el aviso de una neumática con inmigrantes, el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Las Palmas activó a la Salvamar Al Nair, que rescató a los 78 ocupantes de la misma para trasladarlos hasta el muelle de Arrecife, donde se estima su llegada pasadas las 18.00 horas.

Se trata de la segunda embarcación irregular que arriba a Lanzarote en las últimas horas después de que Salvamento Marítimo interceptara de madrugada una neumática con 125 inmigrantes (99 hombres, 4 mujeres y 22 menores) cuando navegaba con una entrada de agua a 58 millas náuticas (unos 107 kilómetros) al noreste de la isla.