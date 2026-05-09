Salvamento Marítimo intercepta otras dos embarcaciones con 121 inmigrantes en aguas de Lanzarote y de Gran Canaria

Embarcación interceptada por Salvamento Marítimo - CEDIDO POR SALVAMENTO MARÍTIMO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 May. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha interceptado en las últimas horas otras dos embarcaciones irregulares cuando navegaban en aguas cercanas a las islas de Lanzarote y de Gran Canaria con un total de 121 inmigrantes, entre ellos al menos un bebé y dos niñas.

Así lo ha informado el organismo estatal, que agrega que las mismas se suman a las 65 personas, entre ellos cinco mujeres y un niño, que fueron rescatadas en la tarde de este viernes por la Salvamar Izar a unas 31 millas de Morrojable (Fuerteventura).

Por su parte, durante la noche de este sábado la Guardamar Polimnia localizó una embarcación con 59 inmigrantes en su interior, entre ellos un bebé y dos niñas, que se encontraban en aguas próximas a Lanzarote, por lo que fueron trasladados hasta el Muelle de Arrecife.

Mientras, Guardamar Urania interceptó durante la mañana otra patera que transportaba a 62 personas al sureste de Gran Canarias, quienes fueron rescatados y llevados hasta el Muelle de Arguineguín.