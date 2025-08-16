San Juan de la Rambla (Tenerife) celebra este domingo cien años de Villa, título otorgado por el rey Alfonso XIII - AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LA RAMBLA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Villa de San Juan de la Rambla celebrará este domingo, 17 de agosto, el primer centenario de la concesión del título de Villa, otorgado, en 1925, por parte del rey Alfonso XIII, como prueba de su "real aprecio al pueblo de San Juan de la Rambla por el creciente desarrollo de su agricultura y su constante adhesión a la Monarquía".

El acto cumbre de la conmemoración de esta efeméride está fijado a las 19.00 horas, en la plaza Rosario Oramas de San Juan y servirá como representación de todo lo que define a la Villa y cómo ha evolucionado en estos últimos cien años, según ha especificado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

El recorrido histórico correrá a cargo del hijo predilecto José Antonio Oramas, y el cronista oficial Pedro Ángel Gómez expondrá qué se ha realizado en relación a la celebración del centenario hasta la fecha. Los asistentes disfrutarán de momentos de especial calado que aspiran a convertirse en un "hito" histórico.

Por su parte, el poema danzado 'San Juan de la Rambla', extraído de la obra 'Vuelta a la Isla' de Pedro García Cabrera, será recitado por Loly Armas y danzado por el grupo coreográfico local Titanium o el estreno de la obra de teatro "Hace 100 años", a cargo de los grupos locales La Chistera y La Alhóndiga.

Sin embargo, el punto álgido de la jornada será el gran estreno del poema sinfónico 'Del mar a la cumbre', que dedicado al centenario fue compuesto por José Luis Peiró y será interpretado por las dos bandas locales en conjunto, la A. A. Alcaraván y la A. M. XIX de Marzo.

En el apartado de intervenciones, destaca la participación del presidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo y la presidenta del Cabildo de Tenerife Rosa Dávila, que unidos al alcalde ramblero Juan Ramos y al concejal de Cultura Juan Siverio, expondrán la importancia de esta fecha para la comarca y el resto de la región.

FELICITACIÓN DE SSMM LOS REYES

Puntualiza el Ayuntamiento que Sus Majestades los Reyes ostentan la Presidencia de Honor del Comité conmemorativo del Centenario, lo que otorga a esta celebración un carácter aún más relevante.

Por ello, indican, la Casa de Su Majestad el Rey, a través de una comunicación oficial remitida por el Jefe de la Casa, ha trasladado el saludo y felicitación de Sus Majestades a todo el pueblo de San Juan de la Rambla. Aunque no podrán asistir al acto institucional por motivos de agenda, han agradecido profundamente la invitación y expresado su reconocimiento al municipio en este "aniversario histórico".

El Comité de Honor lo integran el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, el Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la presidenta del Parlamento canario, Astrid Pérez, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, la presidenta de la FECAM, María Brito, el rector de la ULL, Francisco Javier García, el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Alberto Santiago, y el alcalde ramblero, Juan Ramos.

El comité de asesores, a su vez, está compuesto por los hijos predilectos José Antonio Oramas y Esteban de León, el cronista local Pedro Gómez, el docente José Antonio Falcón, la catedrática Josefa Dorta, la ex directora del Instituto Canario de Igualdad Isabel de Luis, la presidenta de la A. C. Martín Rodríguez Julia Borges, la presidenta de la A. C. Los Alzados Carmen Nieves Luis, el presidente de la Cooperativa de Medianías Manuel Reyes, la ex presidenta de la A. M. XIX de Marzo María de las Nieves Dorta, la directora del grupo coreográfico Titanium Noemí Díaz, los ex concejales de Cultura Iván García y José María Pérez y el empleado municipal Emeterio García.