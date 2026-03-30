Sanidad citó a 291.088 personas para el Programa de Diagnóstico Precoz de Cáncer de Colon y Recto en 2025 - CONSEJERÍA DE SANIDAD

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad citó a lo largo de 2025 a un total de 291.088 personas con edades comprendidas entre cincuenta y 69 años para participar en el Programa de Diagnóstico Precoz de Cáncer de Colon y Recto de Canarias.

El cáncer colorrectal es consecuencia del crecimiento anómalo de las células que forman los tejidos del tracto final del aparato digestivo, siendo los principales factores de riesgo para su desarrollo la edad --mayor riesgo a partir de los cincuenta años--, los antecedentes familiares, y el haber padecido otros tumores o patologías digestivas como la enfermedad inflamatoria intestinal colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn.

Sin embargo, y a pesar de la enorme incidencia y mortalidad asociadas al tumor, cabe destacar que la supervivencia supera el 90 % en aquellos casos en los que la enfermedad es detectada de una forma precoz.

DETECCIÓN PRECOZ

Recuerda Sanidad que mantener una dieta sana y equilibrada, evitar el sedentarismo y el tabaquismo, y la realización de pruebas diagnósticas a tiempo, son las medidas más efectivas para prevenir el cáncer colorrectal.

Asimismo, las propuestas para participar en el Programa de Diagnóstico Precoz de Cáncer Colorrectal tienen como objetivo la detección precoz de esta patología considerada como el tumor maligno más frecuente y la segunda causa de muerte por cáncer en España.

Del total de población citada el año pasado, participaron en el Programa de Detección Precoz 110.616 personas, un 38% de las personas citadas, por lo que los expertos insisten en la necesidad de concienciar a la población de la conveniencia de hacerse esta prueba de forma precoz.

La prueba de detección realizada, el test de sangre en heces, resultó positivo en 5.203 pacientes y se han detectado ochenta cánceres de colon, 730 adenomas de alto riesgo y 641 de bajo riesgo, lo que evidencia la importancia de la participación en el Programa de Cribado de la patología.

PRUEBA

La prueba de diagnóstico precoz de cáncer de colon se realiza a la población de entre cincuenta y 69 años y consiste en un sencillo test de sangre oculta en heces, mediante una sola toma que puede realizarse en casa y llevarla al centro de salud.

En el caso de que de positivo, debe realizarse una colonoscopia para verificar el motivo del sangrado, que puede ser por un pólipo sin trascendencia pero cuya extirpación evitaría que pueda convertirse en cáncer con el paso del tiempo.

Mediante el diagnóstico precoz se consigue disminuir el número de casos, ya que la actuación en el pólipo impide la evolución hasta el cáncer y, por otro lado, la detección en fases más tempranas permite la actuación terapéutica en el mismo proceso de la endoscopia diagnóstica y se consigue así aumentar la tasa de supervivencia.

CONSULTAS

El Programa de Diagnóstico Precoz de Cáncer Colorrectal ha dado lugar a la detección de pacientes considerados de alto riesgo, que se derivan a las consultas hospitalarias específicas para esta patología.

De detectarse la enfermedad en una fase precoz, la mortalidad puede disminuir hasta un 30 por ciento, una cifra importante teniendo en cuenta que la supervivencia media está en torno al 55 por ciento en cinco años.

Además, la detección de las lesiones precancerosas y la extirpación de los pólipos que la provocan consiguen que entre un sesenta y un noventa por ciento de los casos no se desarrolle el cáncer de colon.