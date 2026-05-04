Sanidad Exterior de la Delegación del Gobierno en Canarias se prepara ante una posible escala del crucero con hantavirus

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Área de Sanidad Exterior de la Delegación del Gobierno en Canarias ha confirmado este lunes que mantiene contacto con distintos organismos, en el marco de coordinación activado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para aplicar las medidas sanitarias "basadas en la evidencia y en la evaluación de riesgos", ante una posible escala del crucero de lujo que viaja por el Atlántico y en el que han fallecido tres personas por hantavirus.

El crucero de lujo 'MV Hondius' partió del puerto argentino de Ushuaia y se dirigía a Cabo Verde, siendo su destino final Canarias, según ha informado la OMS, que indica que de las seis personas afectadas, tres han fallecido y uno se encuentra ingresado en una unidad de cuidados intensivos en Sudáfrica.

Ante esta situación, se informa desde la Delegación del Gobierno en Canarias, que Sanidad Exterior mantiene reuniones con la Subdirección de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad, así como con el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, todo ello con el fin de realizar un "seguimiento y abordar la actuación en caso de que se tenga que producir una escala en Canarias".

Por su parte, el Ministerio de Sanidad informa de que el crucero tiene alrededor de 150 personas y unos 10 de ellos son de nacionalidad española. Ha sido en Sudáfrica, donde la embarcación hizo una escala, donde se realizaron análisis y uno de los cadáveres dio positivo en hantavirus, siendo tres los fallecidos por dicho virus hasta el momento.

Subraya que las evidencias actuales apuntan a que se contagiaron en la propia embarcación. El hantavirus se contagia sobre todo por excrementos de ratas en zonas donde circula el virus, matizando que una zona de aventuras en la que estuvieron los fallecidos "es zona de ratas con hantavirus", si bien "no se descarta" que alguno se haya contagiado dentro del barco por ratas o que el médico "fuese contagiado con un contacto estrecho con uno de los fallecidos".

El hantavirus se contrae generalmente por inhalación, cuando se respira en lugares abiertos o cerrados donde las heces o la orina de los roedores infectados desprendieron el virus contaminando el ambiente. También puede ocurrir por contacto directo, al tocar roedores vivos o muertos infectados, o las heces o la orina de estos, así como a través de la mordedura o el rasguño de un roedor aunque apuntan que esto último es raro.

De todos modos, se matiza que la probabilidad de contagio interpersonal "es muy poco probable", solo en casos de contacto "muy estrecho y directo" con un caso sintomático.

El Ministerio de Sanidad está en contacto continuo con la OMS, las autoridades del barco, las de Países Bajos (la nacionalidad del crucero) y Reino Unido.