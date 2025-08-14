Sanidad insta a la prevención y autoprotección para el adecuado disfrute de las fiestas populares durante el verano

Archivo - Procesión de la Virgen de Candelaria como motivo de la festividad del 15 de agosto, Día de la Patrona de Canarias - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha recomendado a la ciudadanía adoptar medidas de prevención para tener un adecuado disfrute de las fiestas populares durante el verano, donde se producen diversas fiestas populares y religiosas que concentran a miles de personas.

Recuerdan en una nota que este es el caso de la Virgen de Candelaria, en la Villa de Candelaria, en Tenerife, donde se prevé la llegada masiva de peregrinos los días 14 y 15 de agosto procedentes de diferentes municipios de Tenerife.

Ante estas costumbres, y debido al episodio de altas temperaturas que atraviesa Canarias en estos días, desde la Dirección General de Salud Pública del SCS se recomienda adoptar medidas de prevención.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Así, se aconseja beber mucha agua o líquidos sin esperar a tener sed, salvo si hay contraindicación médica. A ello se suma la recomendación de evitar las bebidas alcohólicas, café, té o cola y las muy azucaradas.

Y para las personas que participen en la peregrinación se les aconseja, además, elegir bien el calzado que se va utilizar, ya que es fundamental cuidar los pies frecuentemente para evitar la aparición de heridas y ampollas.

El calzado escogido debe ser cómodo y flexible. Nunca se debe estrenar calzado en una marcha y debe tener poco tacón y ser alto para sujetar el tobillo.

Además, se les informa que no conviene forzar la marcha, ni los cambios bruscos de ritmo (aparición de tirones y calambres musculares), ni sobrepasar los cino kilómetros por hora. Se recomienda, por ello, efectuar descansos breves (cada seis kilómetros aproximadamente), aunque no muy prolongados dado que pueden aparecer calambres musculares y procurar no caminar en las horas de más calor.

En caso de tener que caminar en horas poco recomendables, se insta a llevar la cabeza cubierta y beber frecuentemente sorbos de líquido, para evitar la insolación.

Se recuerda que las quemaduras solares se producen por el sol directo sobre la piel aunque el día no sea muy caluroso y que se deben evitar estando menos tiempo al sol y usando cremas de protección. Si se tiene que permanecer en el exterior procure estar a la sombra, es preferible usar ropa ligera y de color claro, protegerse del sol, usar sombrero y gafas.

Para caminar de noche es obligatorio llevar un elemento luminoso o reflectante visible a una distancia mínima de 150 metros para conductores que se aproximen y conveniente llevar ropa clara.

Se recomienda, también, llevar siempre en el equipaje alimentos (chocolate, es lo mejor para el cansancio gracias a la rápida absorción de la glucosa por los músculos, frutos secos no salados), bebida (agua o bebidas isotónicas), un pequeño botiquín (pomada para calambres musculares, picaduras de insectos y pequeñas curas como mínimo), crema protectora de labios y solar.