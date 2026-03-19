Sanidad saca a licitación la instalación de un sistema de resonancia magnética en el Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud (SCS), ha sacado a licitación, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, el contrato para el suministro, instalación y mantenimiento en garantía de un sistema de resonancia magnética 3T para el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, por 2.158.880 euros, impuestos incluidos.

Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Canarias FEDER 2021-2027, y tiene como fin impulsar inversiones estratégicas que contribuyan a la modernización del sistema sanitario, la innovación tecnológica y la mejora de la calidad asistencial en el conjunto del archipiélago, según ha informado la Consejería regional de Sanidad en nota de prensa.

El nuevo equipo de Resonancia Magnética 3 Teslas reforzará la capacidad asistencial del Servicio de Radiodiagnóstico del centro hospitalario, "mejorando la calidad diagnóstica y atendiendo al incremento" de la demanda derivada de la implantación del proyecto HIFU (Ultrasonido focalizado de alta densidad) para el tratamiento de pacientes con enfermedad de Parkinson y del volumen creciente de exploraciones de resonancia magnética.

El contrato, identificado con el expediente SUM/2026//0000000120 en la Plataforma de Contratación del Sector Público, tiene un plazo de ejecución de cuatro meses, y está sujeto a regulación armonizada conforme a la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública.

Así las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas por vía electrónica hasta el 14 de abril de 2026, a las 15.00 horas, teniendo en cuenta que el horario de la plataforma se refiere a la hora peninsular.