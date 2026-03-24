Santa Cruz de Tenerife atiende 50 incidencias por 'Therese' y eleva a alerta máxima su plan de emergencias

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, atiende a los medios de comunicación para dar un balance del paso de la borrasca 'Therese' por el municipio - AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha procedido a elevar a situación de Alerta Máxima el Plan Municipal de Emergencias (PEMU), lo que supone la suspensión todas las actividades deportivas, culturales y de ocio y también se ordena el cierre de las instalaciones municipales.

El Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (Cecopal) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ya ha gestionado medio centenar de incidencias tras las intensas lluvias registradas a primera hora de este martes.

Todos los servicios municipales se han centrado en la resolución de la mayoría de ellas vinculadas a desprendimientos de materiales sobre carreteras y calles; saltos de alcantarilla; varias inundaciones en inmuebles; pérdida del fluido de instalaciones semafóricas, y atención a personas en posible riesgo.

De hecho, efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife con el apoyo de la Policía Local y la información de la Unidad Móvil de Acercamiento (UMA) de Atención Social han tenido que rescatar al menos a tres personas que, debido a la crecida del agua en el barranco Santos quedaron aisladas y en peligro.

Estas personas ya habían sido advertidas de este riesgo en los días previos a la materialización de la borrasca.

Por su parte, desde la reactivación del Plan de Emergencias Municipal (PEMU), el Ayuntamiento ha procedido a habilitar nuevamente las 20 plazas disponibles en el Centro Municipal de Acogida (CMA), con el objetivo de garantizar atención y alojamiento a las personas que lo necesiten ante situaciones de riesgo.

Asimismo, el área de Políticas Sociales ha reforzado la labor de las Unidades Móviles de Acercamiento (UMA), cuyos equipos continúan realizando labores preventivas sobre el terreno, informando y actuando en barrancos y asentamientos, especialmente en zonas con mayor incidencia de las lluvias.

Los desprendimientos han sido relativamente numerosos con casi una decena de intervenciones de este tipo, principalmente en la zona de Anaga afectando a varias carreteras y los enclaves de Taganana, Roque de Las Bodegas, Afur e incluso en la pista El Chorro, donde el material caído a la calzada mantuvo aisladas por carretera a siete personas esta mañana.

Sin embargo, en la zona trasera del barrio de Los Lavaderos, la caída de un pequeño talud ha afectado a varios vehículos que se encontraban allí aparcados.

550 ALUMNOS DESALOJADOS EN EL IES ANDRÉS BELLO

Durante la mañana se han registrado una veintena de incidentes por el salto de alcantarillas; media docena de inundaciones en inmuebles, incluso uno de ellos la sede municipal ubicada en el parque de La Granja, que ha tenido que cerrar sus puertas y que posteriormente, una vez achicada el agua, volvió a reabrirse.

A media mañana también fue necesario desalojar a unos 550 alumnos y alumnas del IES Andrés Bello debido a la rotura de la red de tuberías del centro, lo que incluso provocó el afloramiento de aguas fecales.

En estos momentos se ha recuperado la mayoría del fluido eléctrico en los numerosos semáforos que han visto comprometido su funcionamiento esta mañana a falta de cinco cruces donde los equipos técnicos siguen trabajando --en muchas de esas intersecciones ha sido fundamental el trabajo de los agentes de la Policía Local para regular el tráfico--.

Igualmente los servicios municipales han tenido que realizar el seguimiento a muchos puntos en los que se advertían algunos riesgos por muros inestables o cauces de barrancos que, debido a la recogida de las lluvias intensas se han tenido monitorizados.