Santa Cruz de Tenerife celebra este domingo la Fiesta de la Bicicleta

Archivo - Fiesta de la Bicicleta de Santa Cruz de Tenerife 2024 - AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife celebrará este domingo, 7 de junio, la Fiesta de la Bicicleta y por este motivo ha diseñado un dispositivo especial de tráfico que contempla cortes de circulación y restricciones de estacionamiento.

En concreto, la corporación local ha informado, en nota de prensa, que la Avenida de Madrid permanecerá cerrada al tráfico desde las 07.00 horas, mientras que la avenida Francisco La Roche, en el tramo comprendido entre la rotonda de Tres de Mayo y la intersección con la Rambla, se cerrará a partir de las 09.00 horas.

En cuanto al resto de las vías que forman parte del recorrido registrarán cortes progresivos a partir de las 10.00 horas.

Respecto a la prohibición de estacionamiento, comenzará a las 01.00 horas en diversos tramos de las avenidas de Madrid, Bélgica, la calle Méndez Núñez, la calle El Pilar y Villalba Hervás.

A partir de las 03.00 horas estas restricciones afectarán también a la calle La Marina, la Avenida Marítima, la Avenida Francisco La Roche y en los aparcamientos en batería situados entre la plaza del Cabildo y la plaza de Europa.

El recorrido de esta actividad deportiva y familiar discurrirá por las siguientes vías: Avenida de Madrid, Avenida Bélgica, Avenida de San Sebastián, Avenida La Salle, Puente Galcerán, Plaza Weyler, Calle Méndez Núñez, Calle El Pilar, Calle Villalba Hervás, Calle La Marina, Avenida Marítima, Túnel de la Vía Litoral y Avenida Francisco La Roche.

Las calles incluidas en el itinerario matizan que se cerrarán únicamente durante el paso de los participantes y se reabrirán de forma progresiva una vez que pase la última bicicleta y la Policía Local autorice el restablecimiento de la circulación.

El consistorio ha recomendado a la ciudadanía planificar con antelación los desplazamientos previstos para esta jornada y atender las indicaciones de los agentes y del personal de la organización.