Santa Úrsula, libre de brotes de la plaga de filoxera en Tenerife

Reunión informativa en el Ayuntamiento de Santa Úrsula para abordar la plaga de filoxera en Tenerife - AYUNTAMIENTO DE SANTA ÚRSULA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santa Úrsula acogió el pasado lunes una reunión informativa sobre la plaga de filoxera en Tenerife para abordar los condicionantes para la vendimia de este año en la isla y en el municipio y en la que se constató que no hay brotes en el municipio.

A este encuentro, organizado en colaboración con el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), asistieron más de un centenar de personas del sector agrícola.

En la reunión también intervino una agente de la Agencia de Extensión Agraria de Tacoronte y se hizo hincapié en la prevención.

El alcalde, Juan Acosta, recuerda en una nota la importancia de seguir las recomendaciones de los expertos para evitar la propagación de esta plaga.

"La colaboración ciudadana es fundamental para impedir que la filoxera se extienda a nuestros cultivos", añade, al tiempo que hace un llamamiento a la calma ya que los focos se encuentran "debidamente controlados".

La concejal de Agricultura, Rosario Martín García, detalla que "las medidas preventivas del Gobierno de Canarias incluyen la prohibición de transportar uva fuera de Tenerife y fuera de la comarca de Tacoronte-Acentejo".

Así, explica, Santa Úrsula sería la localización limítrofe del traslado de vid dentro de la comarca.

La presidenta del ICIA, Janira Gutiérrez, señala que es esencial alertar de cualquier anomalía que se detecte en las parcelas particulares.

"Hasta ahora no se han detectado positivos de filoxera en el municipio, pero cualquier vecino o vecina que note algo fuera de lo normal en su terreno debe informar para que se realice una inspección", indica.