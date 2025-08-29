Santana (Podemos) ve "piratería política" los ataques de Abascal a Open Arms y estudia acciones legales

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada y coordinadora general de Podemos Canarias, Noemí Santana, ha tildado este viernes de "piratería política" el deseo del líder de Vox, Santiago Abascal, de confiscar y hundir el barco de Open Arms por lo que ha dado orden a los servicios jurídicos de estudiar acciones legales por un posible delito de incitación al odio.

En declaraciones a los periodistas ha comentado que las críticas de Abascal son "miserables" y ha ironizado con que el país está perdiendo la "brújula" si se piensa que "rescatar vidas y rescatar a personas migrantes del mar se pueda convertir en un delito".

"Creo que lo que verdaderamente es un delito son las declaraciones sembradas de odio como las que ha hecho el señor Abascal", ha indicado.

Asimismo, aunque ha dicho que es "positivo" que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, haya reprochado el posicionamiento de Abascal, entiende que es "poco coherente" que su partido (CC) "gobierne de la mano de un partido xenófobo, racista, ultraderechista y fascista como es Vox" en los ayuntamientos de Arona y Granadilla.

"Si queremos salvar a la democracia, debemos dejar fuera de la misma a discursos de odio como los del señor Abascal, y no podemos ser cómplices de ninguna de las formas de partidos que tienen esos discursos racistas, que tienen esos discursos que incluso atentan contra los derechos humanos y la vida de las personas", ha comentado.

Ha dicho que su partido ya interpuso denuncias por posibles delitos de odio tras los incidentes en Torre Pacheco, por lo que ha insistido en que lo van a explorar, aparte de que registrarán también iniciativas políticas en el Congreso para que se "asuman responsabilidades frente a estos discursos tan intolerantes" pues en una "democracia consolidada no tienen cabida".