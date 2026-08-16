Saúl Castro y Raquel García-Cabrera, campeones en la primera edición de la Servatur Rainbow Family en Maspalomas

Servatur Rainbow Family en Maspalomas - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Saúl Castro y Raquel García-Cabrera han sido los campeones de la primera edición de la carrera Servatur Rainbow Family, que ha tenido lugar en la tarde de este sábado en el sur de Gran Canaria.

Según ha informado la organización, con 500 participantes de todas las edades y compromiso solidario, la cita ha recaudado 2.500 euros para proyectos de la Fundación Pequeño Valiente, que realiza un trabajo de acompañamiento a niños con cáncer y sus familias. Se trata de una cantidad que ha sido duplicada por Servatur, patrocinador del evento.

La Servatur Rainbow Family, con el patrocinio también de la concejalía de Turismo de San Bartolomé de Tirajana, arrancó con la salida de la prueba participativa de 1,6 kilómetros 'Rainbow Family Mile'.

Luego fue el turno de los 5 kilómetros competitivos, en los que Saúl Castro inauguró el arco de meta con un tiempo acumulado de 15 minutos y 10 segundos (15'10"), seguido de Jorge Álvarez (15'41") de tiempo total. Cerró este primer podio como tercer clasificado Matías Dumpiérrez, que paró el crono con 16 minutos y 8 segundos.

Mientras, en categoría femenina, Raquel García-Cabrera hizo un tiempo de 18 minutos y 20 segundos, seguida de Antonella Karla Monti (20'07") y Mayra Gisel Pino Gallardo (20'35").