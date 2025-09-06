El SCS continúa con la campaña de donación de sangre para garantizar las reservas en los hospitales de Canarias

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) continúa acercando la donación de sangre a la ciudadanía a través de sus campañas itinerantes en distintos puntos del Archipiélago.

Así lo ha informado la Consejería de Sanidad, que agrega que el propósito es garantizar unas reservas óptimas de sangre que aseguren la actividad asistencial en los hospitales públicos de Canarias.

Durante la próxima semana, los equipos móviles se desplazarán a Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, mientras que los puntos fijos de la Red Transfusional Canaria seguirán disponibles en todas las islas.

Antes, este fin de semana, en Gran Canaria, este sábado, 6 de septiembre, una unidad móvil se desplazará hasta el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, dónde permanecerá instalada en el centro comercial Los Alisios, junto a la tienda Massimo Dutti. El horario de atención al donante será de 10:00 a 14:00 y de 16:45 a 21:00 horas.

En Tenerife, este domingo, 7 de septiembre, se instalará un punto de extracción en la plaza de San Juan de la Rambla, a iniciativa del grupo 'Motero Fogaleros', donde tendrá lugar el evento 'Sangre Motor de Vida' para atender a todos los donantes y participantes de este encuentro. El horario de atención será de 9:00 a 15:00 horas.

Asimismo, se podrá acudir a los puntos fijos ubicados en el Hospital Universitario de Canarias, localizado en la carretera general C-822 de La Cuesta-Taco, en la planta cero junto a los ascensores, donde el servicio estará disponible sin cita previa este viernes y domingo de 8:30 a 21:30 horas; y el sábado, de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 horas. El teléfono de contacto es el 922 678 670.

También es posible colaborar sin cita previa en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, los sábados, de 9:00 a 13:00 horas. El teléfono de información es el 922 602 060.

REQUISITOS PARA DONAR

Por su parte, para ser donante hay que cumplir unos requisitos indispensables. Es necesario tener entre dieciocho y 65 años (hasta setenta si es su primera donación), pesar más de cincuenta kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada.

Con el objetivo de resolver cualquier duda, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia cuenta con un teléfono gratuito de atención al donante, el 900 234 061.