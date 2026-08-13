El SCS desarrolla en Tenerife un sistema de bioseguridad por frío para optimizar la gestión de residuos sanitarios - CONSEJERÍA DE SANIDAD

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, dentro de los proyectos desarrollados en el marco de la Estrategia Salud Zer0 Emisiones Netas 2030 del Servicio Canario de la Salud (SCS), ha puesto en marcha en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, un proyecto pionero de bioseguridad hospitalaria para optimizar la gestión de los residuos sanitarios de alto riesgo, especialmente los infecciosos y los citotóxicos.

El proyecto, impulsado por la Subdirección de Logística y Servicios Generales del Hospital La Candelaria, fue objeto de una experiencia piloto durante 2025. Tras los buenos resultados obtenidos, el centro extiende ahora esta solución mediante la instalación de cuarenta equipos distribuidos entre el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, el Hospital de Ofra y el Hospital del Sur, según ha informado en una nota el departamento.

Esta iniciativa forma parte de uno de los seis subproyectos declarados Estratégicos para Canarias, llamado 'Eliminación de los residuos altamente infecciosos mediante autogestión en los propios centros, transformándolos en residuos sólidos urbanos'.

FUNCIONAMIENTO

El proyecto consiste en la implantación de sistemas contenerizados para el almacenamiento de residuos sanitarios homologados, equipados con un sistema de congelación a -12º C, que reduce la actividad biológica de los residuos y elimina los principales puntos de riesgo asociados a su almacenamiento temporal.

Esta tecnología permite conservar los residuos en condiciones seguras hasta su retirada por el gestor autorizado, reduciendo el riesgo de exposición para los profesionales y mejorando las condiciones de bioseguridad en las áreas asistenciales.

Los equipos incorporan, además, un sistema de purificación ambiental mediante dióxido de titanio, capaz de eliminar las emisiones potencialmente peligrosas procedentes de los residuos y de higienizar el aire en un área aproximada de 25 metros cuadrados alrededor de cada dispositivo. De esta forma, se mejoraría la calidad ambiental de los espacios hospitalarios y se reforzarían las medidas de prevención frente a posibles riesgos biológicos.

Subraya la Consejería que la implantación de este sistema permite, asimismo, optimizar la manipulación y el almacenamiento de los residuos, reducir las incidencias derivadas de su gestión y disminuir la huella de carbono asociada a su transporte y tratamiento, al mejorar las condiciones de conservación hasta su retirada.

Por lo tanto, además de garantizar una manipulación segura de los residuos, se contribuirá a disminuir la huella de carbono en el traslado y tratamiento de estos contenedores y, al mismo tiempo, anular todos los riesgos derivados de los focos peligrosos garantizando la máxima higiene intrahospitalaria a niveles muy inferiores a los exigidos por los servicios sanitarios.

CERO EMISIONES

La Estrategia Salud Zer0 Emisiones abarca propuestas encaminadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los servicios sanitarios de Canarias en 2030 para, de esta forma, contribuir a la prevención de los efectos del cambio climático.

Este objetivo general se pretende alcanzar a través de la implantación del hidrógeno verde como sistema de generación de calor, de agua caliente sanitaria (ACS) y de movilidad sostenible en los centros hospitalarios, así como la puesta en marcha de un hub de movilidad sostenible y un plan de generación de energía renovable para el autoabastecimiento del SCS.

La eliminación de los residuos altamente infecciosos mediante la autogestión en los propios centros para transformarlos en residuos sólidos urbanos; la aplicación de sistemas de medición inteligentes, basados en IA, para la optimización de la huella de carbono en los centros hospitalarios y la implantación de sistemas inteligentes de gestión de iluminación y clima, son las otras acciones integradas en Salud Zer0 Emisiones.

Con estas acciones, subraya la Consejería, el SCS busca convertirse en un organismo pionero a nivel internacional en la aplicación de medidas innovadoras para avanzar hacia unos servicios sanitarios públicos neutros en emisiones de gases de efecto invernadero.