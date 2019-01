El Servicio Canario de Salud, el órgano del Gobierno que "más cumple sus obligaciones de transparencia"

Actualizado 21/01/2019 15:24:20 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Canario de Salud (SCS) es el órgano dependiente del Gobierno de Canarias que "más cumple sus obligaciones de transparencia", según ha detallado en declaraciones a Europa Press el comisionado regional en la materia, Daniel Cerdán.

Es, además, el que "más ha progresado" pues, recordó, "pasó de no disponer de portal de transparencia al inicio de 2017 a crearlo en octubre y a convertirlo en el mejor de los 43 portales de transparencia de las entidades dependientes del Gobierno de Canarias".

Así, recordó que en su última evaluación obtuvo una puntuación de 7,51 sobre 10 en el Índice de Transparencia de Canarias de 2017 (ITCanarias). Ese ultimo informe aprecia también la "progresión" descrita y en su resumen ejecutivo hacía una "anotación concreta" sobre ellos destacando su labor de transparencia.

"Aunque administrativamente figura entre entidades de segundo nivel dependientes del Gobierno de Canarias, en realidad en el ejercicio de 2017 el SCS disponía de una capacidad de gasto de 2.712 millones de euros; presupuesto que se planea superior a los 3.000 millones en el año 2019; es decir, más de un tercio de gasto total de la administración autonómica", detalla el documento.

MENCIÓN DESTACADA AL SCS POR "SU POSITIVA EVOLUCIÓN" DESDE 2016

"Merece destacarse la positiva evolución respecto al año anterior del SCS, ya que por su dimensión y nivel de incidencia en la calidad de vida de todos los canarios ocupa sin duda el lugar más relevante entre todos los órganos dependientes del Gobierno. En el informe referido al año 2016 se anotaba el hecho de que se había dejado de publicar las listas espera sanitarias; circunstancia que se corrigió en el año 2017, volviéndose a publicar con la periodicidad semestral con que lo hacen las comunidades autónomas, que además está siendo auditada por académicos de las dos universidades públicas canarias", continúa.

El Comisionado de Transparencia, ha explicado Cerdán a Europa Press, "en ninguno de los apartados del informe anual apunta siquiera a que los datos informativos publicados por el SCS sobre las listas de espera sanitarias se hayan de poner en cuestión, carezcan de validez o sean erróneos" e indica que en su última comparecencia parlamentaria se limitó a recordar y poner de manifiesto la "imposibilidad" de que los órganos garantes de transparencia de cualquier ámbito territorial hayan de realizar labores de control de ese tipo.

COMPETENCIAS

"Porque ni tienen competencias legales para ello ni les es materialmente posible", ha explicado Cerdán, al tiempo que rechaza interpretaciones sobre si dudó de las cifras en sede parlamentaria.

Textualmente, quiso recordar, dijo que "el pequeño equipo del Comisionado no puede entrar a determinar si todo lo que se publica en todas las webs, en todos los portales de transparencia [de Canarias] es más o menos veraz". Ello, ha precisado, no supuso ningún "juicio de valor sobre la veracidad de los datos sobre las listas de espera".

"No es lo mismo indicar que no se tienen ni medios ni competencia legal para la verificación de los datos de todos los portales de transparencia que apuntar que no se ha podido verificar unos datos concretos, dejando en duda su autenticidad", ha aseverado el comisionado.

Así, y para concluir, apunta que "el hecho de que se haya creado una comisión técnica junto a expertos de las universidades canarias para contrastar la estadística de los datos sobre las listas de espera es considerado en el informe anual del Comisionado de Transparencia como un factor que ayuda a clarificar la cuestión".