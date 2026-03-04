El SCS registra 459 donaciones de sangre en una campaña en centros educativos de las islas en febrero

Donante de sangre en un centro educativo de Canarias - SCS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) registra 459 donaciones de sangre en las campañas celebradas durante el pasado mes de febrero en diferentes centros educativos de las islas.

En total, se contabilizaron 565 ofrecimientos y se obtuvieron 1.377 hemocomponentes, que ya están disponibles para su uso en la red hospitalaria pública del archipiélago.

El programa educativo de fomento de la donación de sangre, basado en la metodología de 'Aprendizaje y Servicio', persigue acercar la cultura de la donación de sangre al alumnado, fomentando la educación sanitaria y la concienciación desde edades tempranas, de modo que los niños, niñas y adolescentes también se impliquen como futuros donantes y sean también prescriptores en el ámbito familiar.

Desde la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia se destaca que el conocimiento es el primer paso hacia la solidaridad y que la formación en las aulas facilita tanto la colaboración de la comunidad educativa como del entorno familiar de los alumnos, recoge una nota del SCS.

En el caso de Gran Canaria, las campañas de donación de sangre se desarrollaron en el Colegio Las Teresianas, la Escuela Oficial de Idiomas de Las Palmas de Gran Canaria, el Colegio Heidelberg, el CIFP Cruz de Piedra, el CEIP Casa Pastores, de Santa Lucía de Tirajana, la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Gran Canaria, el IES Faro de Maspalomas, el Colegio Claret Las Palmas y el Colegio Claret Tamaraceite.

En el caso de Tenerife, se visitaron el IES Telesforo Bravo, de Puerto de la Cruz, y el Colegio Alemán, de El Rosario mientras que en Lanzarote las acciones se llevaron a cabo en el CEIP Guiniguada, de Tinajo, y el CEIP Alcalde Rafael Cedrés, de Tías.

Desde la Dirección General se agradece la implicación de los equipos directivos y las comunidades educativas de los centros participantes, cuya colaboración fue clave para el desarrollo de estas jornadas solidarias.

Para poder ser donante, explican desde el SCS, hay que cumplir unos requisitos indispensables pues es necesario tener entre 18 y 65 años (hasta sesenta si es su primera donación), pesar más de cincuenta kilos, gozar de buena salud general y en el caso de ser mujer, no estar embarazada.

Con el objetivo de resolver cualquier duda, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia cuenta con un teléfono gratuito de atención al donante, el 900 234 061.