El sector audiovisual crea en Tenerife 4.249 empleos y deja un impacto económico de 117 millones en 2025

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sector audiovisual ha creado en 2025 un total de 4.249 empleos, un 15 % más que en 2024, cuando registró 3.696, y un impacto económico de 117 millones, casi 15 millones por encima de la cifra de 2023, la mayor hasta el momento, según los datos del último balance del sector realizado por Tenerife Film Commission.

Durante 2025, la isla acogió un total de 166 producciones audiovisuales, frente a las 145 de 2024, muy cerca del récord histórico de 189 producciones en 2021, según ha destacado el Cabildo en una nota.

"El balance de 2025 de la Tenerife Film Commission arroja un récord histórico de impacto económico: las producciones generaron 117 millones de euros en la isla, la cifra más alta hasta la fecha. Pero más allá de la facturación, lo que quiero destacar es el capital humano", señala el vicepresidente insular, Lope Afonso.

La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, ha explicado que estos resultados son fruto de una estrategia "clara" de posicionamiento internacional alineada con las entidades públicas y las empresas del sector audiovisual, el acompañamiento personalizado a las producciones y la colaboración público-privada: "Más allá de las cifras, el verdadero éxito está en el crecimiento del capital humano, con más profesionales de la isla asumiendo cada vez más responsabilidades clave en producciones nacionales e internacionales".

LAS CIFRAS

Por tipología, se rodaron hasta 31 largometrajes de ficción, lo que supone 20 más que el año previo. Destaca la estabilización del balance de series de ficción para plataformas y cadena de televisión que ascendieron a 15. Asimismo, se rodaron hasta 8 programas de televisión, así como 5 largometrajes documentales y 2 docuseries.

En referencia a los proyectos de animación, se abordaron 9 proyectos distintos. En paralelo se realizaron 35 spots de publicidad y 51 sesiones de fotografía. En cuanto a los proyectos exclusivos de posproducción, se contabilizaron 4. Del total de proyectos realizados, alrededor del 60 % fueron producciones internacionales.

El Cabildo ha resaltado, además, el "récord histórico" en el número de jornadas de rodaje contabilizadas en 2025: un total de 1526 jornadas de rodaje, frente al máximo de 1207 jornadas previamente registrado en 2021.

"El aumento significativo del número de días de rodaje, en relación con la cifra de producciones, indica que los rodajes se alargan considerablemente en el tiempo en la isla, donde hay permanencia más prolongada".

GENERACIÓN DE EMPLEO

El sector generó empleo para 4.249 profesionales técnicos y artísticos, batiendo asimismo un récord histórico, al superar a los 3.696 empleados de 2024. El impacto económico diario de la actividad audiovisual dejó una inversión media de 464.616 euros por cada día laboral del año, con un "gasto directo y sostenido" en la isla.

El crecimiento del número de producciones en 2025 se explicaría, en gran medida, por el incremento de los largometrajes, con 31 proyectos, frente a los 11 realizados en Tenerife en 2024.

De estos, 25 fueron largometrajes nacionales y 6 internacionales. De los nacionales, 23 se acogieron al incentivo 36.1 y 2 de ellos recibieron subvenciones. A su vez, de entre los largometrajes internacionales, 4 de ellos se acogieron al incentivo 36.2 para producciones extranjeras.

Estos proyectos tuvieron una duración media de 16 jornadas de rodaje y un promedio de inversión económica de 77.457 euros por jornada trabajada.

PRODUCCIONES RELEVANTES

De entre las películas extranjeras que acogió Tenerife en 2025, destaca el largometraje americano 'Day Drinker', producido por Lionsgate. La película reúne a Johhny Depp y Penélope Cruz como protagonistas por cuarta vez en pantalla en una historia de intrigas en alta mar.

Se destaca, además, el caso de la película 'The Hive' dirigido por el cineasta español Martín Rosete, ha contado con la producción ejecutiva de Sebastián Álvarez (Volcano Films), y de Maximilian Leo y Jonas Katzenstein (augenschein Filmproduktion). Para este proyecto, rodado entre julio y agosto de 2025, la productora participó en el diseño y ejecución creativa del proyecto.

'Mojito', fue otra producción europea producida por la productora danesa SF Studios Copenhague, junto a Sur Film como productora de service.

Entre las principales producciones españolas se encuentran 'Bajo un fuego', dirigida por Martín Cuervo, de Secuoya Studios y Álamo Producciones, con el servicio a la producción de River Flow Pictures. La película es una secuela de 'Bajo un volcán', que fue estrenada el pasado mayo y está protagonizada también por el actor cubano-americano William Levy. 'Bajo Risco', por su parte, es un largometraje de época ambientado en el siglo XVII en La Graciosa y producido por la productora canaria El Viaje Films y La Banda Negra.