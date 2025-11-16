El sector vitivinícola estudia en La Palma cómo mejorar la respuesta ante la erosión y fragilidad de suelos volcánicos - FUNDACIÓN GENERAL DE LA ULL

SANTA CRUZ DE LA PALMA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Palma ha acogido este fin de semana el 'Curso de Análisis Sensorial Deductivo y Viticultura Regenerativa', una formación especializada en el marco de la Universidad de Otoño de La Palma, que busca reforzar competencias técnicas del sector en Canarias. Así, la iniciativa ha ahondado, entre otros aspectos, en los desafíos de las Islas Canarias en la materia, entre ellos la erosión y la fragilidad de sus suelos volcánicos.

La iniciativa, impulsada por el Cabildo de La Palma y la Universidad de La Laguna (ULL), estuvo coordinada por la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) y de la Universidad de La Laguna, según ha detallado la Fundación General de la Universidad en una nota.

El curso combinó dos ámbitos clave para el desarrollo del sector vitivinícola actual: por un lado, el análisis sensorial deductivo orientado a la evaluación técnica de los vinos, y por otro, la introducción a la viticultura regenerativa como modelo de manejo sostenible del viñedo. La formación contó, asimismo, con la participación del investigador brasileño Leonardo Cury da Silva, referente en prácticas regenerativas en América Latina, junto a Jesús Enrique de las Heras Roger y Gabriel Santos García.

Como parte integral del programa, los alumnos participaron en una práctica en campo realizada en las instalaciones y viñedos de Bodegas Acero. Esta actividad permitió aplicar directamente los conocimientos adquiridos durante el curso, interactuando con técnicas reales de cultivo y observando el comportamiento del viñedo en un entorno operativo.

La sesión reforzó así la comprensión de aspectos como el manejo de suelos, la cobertura vegetal y la interpretación sensorial de uvas y vinos vinculada al territorio.

DESAFÍOS EN CANARIAS

Cury compartió experiencias de regiones brasileñas y zonas tropicales de altitud, donde la viticultura regenerativa se ha consolidado como una "herramienta decisiva" para combatir la erosión, recuperar materia orgánica y mejorar la resiliencia del viñedo.

El investigador subrayó que Canarias enfrenta desafíos similares debido a la erosión y a la fragilidad de sus suelos volcánicos, lo que convierte la regeneración en un eje "estratégico" para el futuro del sector. Señaló además que modelos aplicados en Brasil y Perú han demostrado que un suelo vivo contribuye a vinos más complejos y expresivos, plenamente alineados con los métodos del análisis sensorial deductivo.

DESARROLLO DE HABILIDADES

El curso permitió a los participantes desarrollar habilidades para identificar propiedades sensoriales como la acidez, el dulzor, la textura, la astringencia o la finura, conectando estas características con el origen y el proceso de elaboración del vino. Paralelamente, se abordaron prácticas regenerativas como la mínima labranza, la gestión de cubiertas vegetales y la optimización del agua en suelos volcánicos, con el objetivo de favorecer ecosistemas más saludables y mejorar la calidad de la uva.

Con esta formación, la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias refuerza su compromiso con la capacitación profesional, la investigación aplicada y el desarrollo del enoturismo en el Archipiélago, proporcionando herramientas que permiten al sector afrontar con mayores garantías los retos climáticos y productivos del futuro.