Seis detenidos tras desmantelar una trama de falsedad documental relacionada con vehículos de alta gama

Archivo - Un agente de la Policía Nacional y uno de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado, tras quince meses de investigación, una organización criminal dedicada a la importación de vehículos de alta gama de manera ilícita y su posterior puesta en circulación en territorio nacional. La operación se saldó con hasta seis personas detenidas.

El modus operandi consistía en la compra de estos vehículos en el extranjero, los cuales habían sido previamente sustraídos, y una vez en territorio nacional falsificaban su documentación y utilizaban placas de matrícula duplicadas que correspondían a turismos de idéntica marca y modelo para no levantar sospechas.

Posteriormente, dichos vehículos eran ofertados en redes sociales y alquilados a terceras personas, dando la apariencia de una situación administrativa regular y obteniendo con ello un abundante beneficio económico, según ha precisado la Benemérita en una nota de prensa.

Asimismo, se llevó a cabo un registro domiciliario en la localidad del Médano, Granadilla de Abona, en el cual se intervinieron: 16 llaves de coches, 8 fichas técnicas de vehículos, 6 permisos de circulación, 2 placas de matrícula extranjeras, 12 teléfonos móviles, 40 tarjetas SIM, 3 ordenadores portátiles y 15.050 euros.

Además, durante el registro, se localizó un turismo estacionado en el exterior de la vivienda. Tras realizar las correspondientes comprobaciones, se verificó que la placa de matrícula no se correspondía con el vehículo y se procedió igualmente a su incautación.

INVESTIGACIÓN

En la investigación han participado agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Área de investigación del Puesto Principal de Playa de las Américas, junto a agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Brigada Local de Policía Judicial de la comisaría Local del Sur.

En total han sido detenidas seis personas, entre las que se encuentra el principal investigado, que fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, siendo decretada su libertad con cargos a la espera de juicio.

Durante la operación policial han sido intervenidos trece vehículos de alta gama, continuando las labores de investigación con el fin de localizar al resto de turismos y de otras posibles personas implicados.